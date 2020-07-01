НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаГендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКАДаниил Квят может потерять место в AlphaTauri из-за ФеттеляТелеканал Санкт-ПетербургГендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»Футбол России5Футбол РоссииRT на русскомBookmaker-ratings.ruТелеканал Санкт-ПетербургSports.ruПо словам Медведева, клуб принял программу экономии средств по всем направлениям.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Гендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»Телеканал Санкт-Петербург 14:11Медведев рассказал, как изменится бюджет «Зенита»Спорт-Экспресс 13:07рекламаГлавное«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаГендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКАДаниил Квят может потерять место в AlphaTauri из-за ФеттеляНовости