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Гендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»
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По словам Медведева, клуб принял программу экономии средств по всем направлениям.В источнике
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Гендиректор «Зенита» заявил, что клубу придется «затянуть пояса»

Телеканал Санкт-Петербург 14:11
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Медведев рассказал, как изменится бюджет «Зенита»

Спорт-Экспресс 13:07
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