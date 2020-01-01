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Гендиректор «Арсенала» поздравил арбитра Матюнина с победой «Спартака»
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«Поздравляю Матюнина (главный арбитр встречи Алексей Матюнин) с победой», — цитирует Балашова «Матч ТВ». Генеральный директор «Арсенала» также выразил надежду, что с чемпионата России «красно-белые» сниматься не будут.В источнике
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Гурам Аджоев
российский футболист
Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали прежнего руководителя судей Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так.РБК спортвчера в 14:22
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«Поздравляю Матюнина с победой». Гендиректор «Арсенала» о результате матча со «Спартаком»

Sport.ru вчера в 14:30
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Гендиректор «Арсенала»: «Матюнина с победой. Надеюсь, „Спартак“ не будет сниматься с чемпионата»

Матч ТВ вчера в 14:24
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Аджоев - после поражения от «Спартака»: «Арсенал» не был готов играть против судейской бригады

Советский спорт вчера в 13:56
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