Гендиректор «Арсенала» поздравил арбитра Матюнина с победой «Спартака»
«Поздравляю Матюнина (главный арбитр встречи Алексей Матюнин) с победой», — цитирует Балашова «Матч ТВ». Генеральный директор «Арсенала» также выразил надежду, что с чемпионата России «красно-белые» сниматься не будут.В источнике Обязательно подадим жалобу на судейство. Мы ругали прежнего руководителя судей Александра Егорова. А сейчас разве лучше? Зачем вы убиваете футбол в России? Нельзя так.РБК спортвчера в 14:22
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