Леонид Федун российский предприниматель

Я не комментирую уход Цорна. Это внутренняя кухня, мы расстались по-хорошему. Я ему благодарен за все хорошее, что он сделал. На этой неделе в качестве генерального директора Шамиль Газизов приступит к работе.

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15:57