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Сергей Юран останется главным тренером «Химок»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.В источнике
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Сергей Юран останется главным тренером «Химок»

REGNUM 08:39
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Гендиректором «Химок» назначен депутат, главный тренер Юран остается

BetOn 07:24
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Сергей Юран останется главным тренером «Химок»

Чемпионат 07:22
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