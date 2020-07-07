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Газизов оценил свое потенциальное назначение в «Спартак»
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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал потенциальное назначение в "Спартак" на должность спортивного директора.В источнике
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