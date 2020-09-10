Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об интересе к Кузяеву

Российская газета 24















































Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов ответил на вопрос об интересе к бывшему полузащитнику петербургского "Зенита" Далеру Кузяеву, который находится в статусе свободного агента. В источнике