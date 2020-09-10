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Газета.RuГазета.Ru
Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об интересе к Кузяеву
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов ответил на вопрос об интересе к бывшему полузащитнику петербургского "Зенита" Далеру Кузяеву, который находится в статусе свободного агента.В источнике
24
С чего всё начиналось
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«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
Спорт-Экспресс 02:56
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Кузяеву предложили перейти в «Спартак». Форвард хочет играть за другую команду

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Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву

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Ригони все еще может покинуть «Зенит»

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