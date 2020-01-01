НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Генеральный директор «Спартака» сравнил Урунова с гладиатором
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сравнил новичка команды Остона Урунова с гладиатором.В источнике
Подробнее о событии
alt

Газизов: Урунов — гладиатор. Уходя в «Спартак», я сказал, что он попадёт в этот клуб

Чемпионат 10:53
alt

Генеральный директор «Спартака» сравнил Урунова с гладиатором

RT на русском 10:11
alt

Шамиль Газизов: «Урунов — гладиатор. Думаю, он будет готов через неделю»

Спорт-Экспресс 10:09
реклама
Главное
Новости