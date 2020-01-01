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Генеральный директор телекомпании может приобрести «Ньюкасл»
FootballHD
  • FootballHD
Sky Sports News сообщает, что Генри Маурисс, генеральный директор американской телекомпании Clear TV, готов приобрести футбольный клуб "Ньюкасл".В источнике
Подробнее о событии
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На «Ньюкасл» появился новый покупатель

Евро-футбол.ру 08:55
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Американский медиамагнат перебил предложение арабских шейхов по покупке «Ньюкасла»

BetOn 06:01
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Американский бизнесмен предложил 350 млн. фунтов за «Ньюкасл»

FAPL.ru 06:00
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