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Генич извинился перед «Ростовом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился перед «Ростовом». Из-за эпидемии коронавируса в команде, «Ростов» выставил ребят 2002-2004 годов рождения на гостевой матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».