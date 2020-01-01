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Генич извинился перед «Ростовом»
Евро-футбол.ру
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился перед «Ростовом». Из-за эпидемии коронавируса в команде, «Ростов» выставил ребят 2002-2004 годов рождения на гостевой матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».В источнике
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Генич извинился перед «Ростовом»

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