Бомбардир.руГенич извинился за оскорбления в адрес ДзюбыКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.Бомбардир.руПо словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ.Спорт-ЭкспрессВ ответ Константин напомнил, что свидетелями истории стали несколько человек, который были на дне рождении Леонида Слуцкого, когда и был заключен спор.Спорт день за днемСтоит отметить, что Сергеев на текущий момент забил в РПЛ девять мячей.ФАНЧитать далееСвернутьСпортивные советыСпорт день за днемOnline47.ruMetaratingsSports.ruЕвро-футбол.руМатч ТВГазета.RuBetassistНовый ВекSoccer.ruФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruБомбардир.руLiveResult.RuС чего всё началосьГенич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы: «Я прав по сути, но не прав по форме»Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения за слова в адрес футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой, что форвард Иван Сергеев сможет забить восемь мячей в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.Матч ТВвчера в 12:57Подробнее о событииГенич извинился перед Дзюбой: Я прав по сути, но не прав по формеСоветский спортвчера в 14:47Константин Генич извинился за слова об Артёме ДзюбеBetassistвчера в 13:57Комментатор «Матч ТВ» Генич извинился перед нападающим «Зенита» Дзюбой за оскорбленияMetaratingsвчера в 13:32Генич извинился перед ДзюбойСпорт день за днемвчера в 13:25Генич извинился перед Дзюбой и объяснил причины своего поступкаЕвро-футбол.рувчера в 13:09Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы: «Я прав по сути, но не прав по форме»Матч ТВвчера в 12:57Константин Генич извинился за резкие слова в отношении форварда «Зенита» Артема ДзюбыSports.ruвчера в 13:13Показать ещёОценить254