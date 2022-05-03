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Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич извинился за оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Бомбардир.ру
По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что форвард Иван Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ.
Спорт-Экспресс
В ответ Константин напомнил, что свидетелями истории стали несколько человек, который были на дне рождении Леонида Слуцкого, когда и был заключен спор.
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Стоит отметить, что Сергеев на текущий момент забил в РПЛ девять мячей.
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С чего всё началось
Генич извинился за оскорбления в адрес Дзюбы: «Я прав по сути, но не прав по форме»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения за слова в адрес футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Ранее Генич сообщил, что поспорил с Дзюбой, что форвард Иван Сергеев сможет забить восемь мячей в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.
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