НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
АБНАБН
Геннадий Орлов: Кокорин ожидает длительного контракта от «Зенита»
Футбол России
  • Футбол России
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт день за днем
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Петербургский дневник
Кокорин не скрывает, что ожидает от «Зенита» длительного контракта, года на два или 2+1.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Геннадий Орлов: «Кокорин ждет от „Зенита“ длительного контракта»

Sports.ru вчера в 13:49
alt

Орлов предположил, что Кокорин ждёт от «Зенита» длительного контракта

Metaratings вчера в 12:37
alt

Орлов: «Кокорин ожидает от „Зенита“ длительного контракта»

Sport24.ru вчера в 11:54 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости