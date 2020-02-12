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Геннадий Орлов: «Кокорин ждет нового контракта с „Зенитом“»
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Кокорин не скрывает: он ожидает нового контракта с «Зенитом», года на два, два плюс один, — сказал Орлов в ролике на своем YouTube-канале.В источнике
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Геннадий Орлов: «Кокорин ждет от „Зенита“ длительного контракта»

Sports.ru вчера в 13:49
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Орлов предположил, что Кокорин ждёт от «Зенита» длительного контракта

Metaratings вчера в 12:37
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Орлов: «Кокорин ожидает от „Зенита“ длительного контракта»

Sport24.ru вчера в 11:54 
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