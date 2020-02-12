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Геннадий Орлов: «Кокорин ждет от „Зенита“ длительного контракта»
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28-летний форвард, ранее отказавшийся переходить в аренду в «Сочи», тренируется с «Зенитом-2». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета.В источнике
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Геннадий Орлов: «Кокорин ждет от „Зенита“ длительного контракта»

Sports.ru 13:49
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Орлов предположил, что Кокорин ждёт от «Зенита» длительного контракта

Metaratings 12:37
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Орлов: «Кокорин ожидает от „Зенита“ длительного контракта»

Sport24.ru 11:54 
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