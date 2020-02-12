Геннадий Орлов: «Кокорин ждет от „Зенита“ длительного контракта»

28-летний форвард, ранее отказавшийся переходить в аренду в «Сочи», тренируется с «Зенитом-2». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета.