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Орлов назвал приглашение Шюррле не очень удачным опытом «Спартака»
Спорт-Экспресс
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По мнению Орлова, Шюррле оказался не готов к скоростям в Российской Премьер-лиге. Комментатор добавил, что он не потянул здесь по игровым качествам.В источнике
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Орлов назвал приглашение Шюррле не очень удачным опытом «Спартака»

ProstoProSport 08:52 
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Геннадий Орлов: «Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ»

Спорт-Экспресс 08:10
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