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Геннадий Орлов: «Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ»
Спорт-Экспресс
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что пик карьеры полузащитника «Спартака» Андре Шюррле уже пройден. Москвичи решили не выкупать немца у дортмундской «Боруссии».В источнике
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Геннадий Орлов: «Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ»

Спорт-Экспресс 08:10
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