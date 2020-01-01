НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»Андрей Тихонов: «Мои ожидания Шюррле не оправдал»Названа сумма контракта Азеведо за сезон в «Ак Барсе»«Спартак» и «Краснодар» поспорят за албанского голкипераЧемпион мира Марков завершил карьеруСпорт-ЭкспрессГеннадий Орлов: «Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ»Спорт-Экспресс1Спорт-ЭкспрессИзвестный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что пик карьеры полузащитника «Спартака» Андре Шюррле уже пройден. Москвичи решили не выкупать немца у дортмундской «Боруссии».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Геннадий Орлов: «Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ»Спорт-Экспресс 08:10рекламаГлавноеТактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»Андрей Тихонов: «Мои ожидания Шюррле не оправдал»Названа сумма контракта Азеведо за сезон в «Ак Барсе»«Спартак» и «Краснодар» поспорят за албанского голкипераЧемпион мира Марков завершил карьеруНовости