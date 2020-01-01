Геннадий Орлов: «Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что пик карьеры полузащитника «Спартака» Андре Шюррле уже пройден. Москвичи решили не выкупать немца у дортмундской «Боруссии».