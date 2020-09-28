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Геннадий Орлов: «Зенит» покажет свой уровень, если обыграет «Спартак»
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».В источнике
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Орлов: Победим «Спартак» — это уровень «Зенита»

Нева Спорт 12:44
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Геннадий Орлов: «Зенит» покажет свой уровень, если обыграет «Спартак»

BetOn 12:30
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Орлов: «Если „Зенит“ сыграет со „Спартаком“ вничью, все в порядке. Победит — покажет свой уровень»

Sport24.ru 12:18 
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