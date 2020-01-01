Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в «Наполи»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну не стоит переходить в неаполитанский "Наполи".