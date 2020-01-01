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Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в «Наполи»
Спорт день за днем
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Журналист и комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну не стоит переходить в неаполитанский "Наполи".В источнике
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Геннадий Орлов отговаривает Азмуна от ухода из «Зенита»

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Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в «Наполи»

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Орлов: «Такой игрок, как Азмун, нужен „Наполи“»

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