НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейЧемпионат Франции по футболу завершен досрочноDendi о замене KingR: «Ринат морально не выдержал поражений»Natus Vincere — Spirit. Прогноз: команды из СНГ устроят триллерОпубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2Soccernews.ruГеннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в «Наполи»Спорт день за днем3Спорт день за днемSports.ruSoccernews.ruЖурналист и комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну не стоит переходить в неаполитанский "Наполи".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Геннадий Орлов отговаривает Азмуна от ухода из «Зенита»Спорт день за днем 18:27Геннадий Орлов посоветовал Азмуну не переходить в «Наполи»Soccernews.ru 17:38Орлов: «Такой игрок, как Азмун, нужен „Наполи“»Soccer.ru 16:24 рекламаГлавноеФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейЧемпионат Франции по футболу завершен досрочноDendi о замене KingR: «Ринат морально не выдержал поражений»Natus Vincere — Spirit. Прогноз: команды из СНГ устроят триллерОпубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2Новости