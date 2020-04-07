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Орлов считает, что бюджетные клубы РПЛ могут не выжить
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций. Тяжело содержать команду с такими большими затратами.В источнике
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