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Piter.tvPiter.tv
Геннадий Орлов рассказал, что оберегает Россию от коронавируса
Рамблер
  • Piter.tv0:46
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ранее Геннадий Орлов заявил, что Сердар Азмун не должен переходить в "Наполи".В источнике
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Геннадий Орлов
журналист
Убеждён, что мы возобновим сезон в июне. Но наверняка будем играть без зрителей. Конечно, футболистам лучше не сближаться с толпой в аэропортах, за этим нужно следить. У меня почему-то есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все говорят.
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