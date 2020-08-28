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Геннадий Орлов высказался о конфликте Соболева и Дзюбы
Sports.ru
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Кокорин и Дзюба дружат, у них прекрасная связь. Но, посмотрев со стороны, Соболев решил, что Дзюба не прав.В источнике
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Орлов объяснил суть конфликта Дзюбы и Соболева

АБН 14:46
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Орлов: "Соболев, куда ты полез? Откуда знаешь отношения Дзюбы и Кокорина?"

Soccer.ru 12:53
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Орлов – Соболеву: «Куда ты полез? Дзюба и Кокорин дружат, но тогда Артему сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать Александра»

Бомбардир.ру 12:27
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