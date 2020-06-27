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Геннадий Орлов высказался об игре Малкома в «Зените»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Спорт уик-энд
  • Sports.ru
Известный комментатор Геннадий Орлов после игры 24-го тура РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (2:1) высказался об игре полузащитника петербургского клуба Малкома.В источнике
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Геннадий Орлов высказался об игре Малкома в «Зените»

BetOn 08:07
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Эксперт Орлов лестно высказался об игре Малкома за «Зенит»

Газета.Ru 07:38
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Геннадий Орлов: «Малком очень ярок, этакий плеймейкер. Бегает больше, чем Халк»

Sports.ru 07:23
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