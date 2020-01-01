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Геннадий Орлов выступил против натурализации Жиго для сборной России
Матч ТВ
  • Матч ТВ
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Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о возможной натурализации французского защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго для сборной России.В источнике
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Орлов назвал оборону московского «Спартака» дырявой

ProstoProSport 12:44 
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Орлов — о слухах про натурализацию Жиго: «Что же у „Спартака“ такая дырявая оборона? Лучше было натурализовать Витселя, Кришито»

Матч ТВ 12:39
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Орлов — о слухах про натурализацию Жиго: «Что же у „Спартака“ такая дырявая оборона? Лучше было натурализовать Витселя, Кришито»

Sportbox.RU 12:39
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