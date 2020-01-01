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MetaratingsMetaratings
Геннадий Орлов выступил за то, чтобы оставить «Оренбург» в РПЛ
Metaratings
  • Metaratings
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем «Оренбурга» после сезона-2019/20.В источнике
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Орлов считает, что «Оренбург» не должен вылетать из РПЛ

Футбол России 12:29
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Геннадий Орлов выступил за то, чтобы оставить «Оренбург» в РПЛ

Metaratings 12:00
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Орлов назвал «Оренбург» жертвой форс-мажора и попросил оставить в РПЛ

ProstoProSport 11:34 
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