Генсек РФС Алаев заявил, что Кашшаи сохранит свой пост
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал критику в адрес руководителя департамента судейства организации Виктор Кашшаи.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью РИА Новости прокомментировал последние скандальные ситуации в РПЛ, высказывания Леонида Федуна о намерении снять "Спартак" с чемпионата, а также ответил на критику в отношении главы департамента судейства Виктора Кашшаи.