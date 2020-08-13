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Генсек РФС Алаев заявил, что Кашшаи сохранит свой пост
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал критику в адрес руководителя департамента судейства организации Виктор Кашшаи.В источнике
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С чего всё начиналось
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Алаев: РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством все хорошо

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью РИА Новости прокомментировал последние скандальные ситуации в РПЛ, высказывания Леонида Федуна о намерении снять "Спартак" с чемпионата, а также ответил на критику в отношении главы департамента судейства Виктора Кашшаи.
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