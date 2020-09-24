Гент — Динамо (Киев) 1:2

Портал «Глас.ru» опубликовал информацию о том, что киевская команда «Динамо» и бельгийский клуб «Гент» проведут матч в одноименном городе на «Геламко Арене» 23 сентября. Специалисты уже подвели итоги предполагаемого счета.