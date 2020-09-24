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Гент — Динамо (Киев) 1:2
Bookmaker-ratings.ru
  • CT news0:57
Портал «Глас.ru» опубликовал информацию о том, что киевская команда «Динамо» и бельгийский клуб «Гент» проведут матч в одноименном городе на «Геламко Арене» 23 сентября. Специалисты уже подвели итоги предполагаемого счета.В источнике
Подробнее о событии
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Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф, Гент - Динамо К, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 14:00
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Лига чемпионов. «Гент» — «Динамо» Киев. Трансляция

Sport24.ru 13:30
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«Шарлеруа» — «Партизан». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

LiveSport.ru 13:00
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