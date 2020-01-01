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Янник Герхардт получил перелом лицевой кости на тренировке
Sports.ru
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  • RT на русском
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Как сообщает официальный сайт немецкого "Вольфсбурга", тяжелую травму на тренировке получил полузащитник Янник Герхардт.В источнике
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Хавбек «Вольфсбурга» Герхардт получил перелом скуловой кости во время двусторонки

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Игрок «Вольфсбурга» получил тяжелую травму на первой тренировке после карантина

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