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Геркус заявил, что Семак мог возглавить «Локомотив»
Спорт уик-энд
  • Piter.tv0:56
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог возглавить команду.В источнике
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