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Бомбардир.руБомбардир.ру
Геркус: «Семак мог возглавить „Локомотив“»
Нева Спорт
  • Piter.tv0:56
Геркус был генеральным директором «Локомотива» с 2016 по 2018 год. При нем москвичи стали чемпионами России. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.В источнике
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