НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеWADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменовФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигуОфициально: Лямся возглавил «Салават Юлаев»Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко«ПСЖ» объявили чемпионом ФранцииЕвро-футбол.руГеркус: Семак мог возглавить «Локомотив»Газета.Ru19Piter.tv0:56Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью на YouTube-канале «Футбольный Биги» признался, что клуб в своё время рассматривал Сергея Семака на должность главного тренера.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Геркус: мы разговаривали с Анчелотти о «Локомотиве»Газета.Ru 13:57Геркус ответил на вопрос, мог ли Анчелотти возглавить «Локомотив»RT на русском 12:00Геркус рассказал, какой московский клуб мог возглавить СемакSport.ru 10:59рекламаГлавноеWADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменовФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигуОфициально: Лямся возглавил «Салават Юлаев»Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко«ПСЖ» объявили чемпионом ФранцииНовости