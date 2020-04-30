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Геркус: Семак мог возглавить «Локомотив»
Газета.Ru
  • Piter.tv0:56
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью на YouTube-канале «Футбольный Биги» признался, что клуб в своё время рассматривал Сергея Семака на должность главного тренера.В источнике
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Геркус: мы разговаривали с Анчелотти о «Локомотиве»

Газета.Ru 13:57
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Геркус ответил на вопрос, мог ли Анчелотти возглавить «Локомотив»

RT на русском 12:00
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Геркус рассказал, какой московский клуб мог возглавить Семак

Sport.ru 10:59
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