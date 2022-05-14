Евро-футбол.руГеркус: УЕФА отговаривает РФС от перехода в Азию, но ничего не предлагает взаменЭкс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.Евро-футбол.ру2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой на 1 сезон.Sports.ruРоссия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций.Матч ТВТакже была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.Газета.RuЧитать далееСвернутьМатч ТВГазета.RuSport24.ruЕвро-футбол.руФутбол РоссииSports.ruБомбардир.руПодробнее о событииГеркус — о возможном переходе РФС в Азию: УЕФА переживает, не предлагая ничего взаменЧемпионат02:27Геркус: УЕФА отговаривает РФС от перехода в Азию, но ничего не предлагает взаменЕвро-футбол.ру02:44Геркус - о нежелании УЕФА отпускать РФС в Азию: значит, хорошие сапоги, надо брать?Футбол России01:54Геркус – о словах Чеферина про отстранение России: «Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось»Бомбардир.ру12 мая в 05:41Илья Геркус прокомментировал слова президента УЕФА об отстранении российских командSports.ru12 мая в 05:13Геркус высмеял слова президента УЕФА Чеферина после отстранения РоссииSport24.ru12 мая в 05:02«Человек разбил вам машину, а потом извинился — так получилось» — Геркус о заявлениях Чеферина по санкциям в отношении РоссииМатч ТВ12 мая в 04:54Показать ещёОценить5