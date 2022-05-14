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Геркус: УЕФА отговаривает РФС от перехода в Азию, но ничего не предлагает взамен

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Евро-футбол.ру
2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой на 1 сезон.
Sports.ru
Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций.
Матч ТВ
Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.
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