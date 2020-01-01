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Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными
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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.В источнике
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Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными

RT на русском 16:16
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Геркус: «Все сказанные „Локомотивом“ слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными»

Евро-футбол.ру 16:15
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Геркус высказался о прощании «Локомотива» с Сёминым: «Все слова кажутся неискренними»

Sport.ru 16:13
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