Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом»

Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter. По его мнению, такому клубу нечего делать в РПЛ.