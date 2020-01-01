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Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом»
Футбол России
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Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter. По его мнению, такому клубу нечего делать в РПЛ.В источнике
Подробнее о событии
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Геркус: «„Чертаново“ нечего делать в РПЛ»

Sport.ru 07:43
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Геркус: «„Чертаново“ нечего делать в РПЛ. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится»

Бомбардир.ру 07:43
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Илья Геркус: «„Чертаново“ нечего делать в РПЛ. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится»

Sports.ru 07:37
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