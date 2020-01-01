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Геркус назвал иск московского «Локомотива» к нему «позорищем»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящее судебное заседание по иску ФК к нему. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В источнике
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Геркус назвал дату следующего судебного заседания по иску «Локомотива»

RT на русском 11:00
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Следующее заседание суда по иску ФК «Локомотив» к Геркусу состоится 10 сентября

ТАСС Спорт 09:46
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Илья Геркус: За иском «Локомотива» против меня стоят конкретно Кикнадзе и Мещеряков

Спорт день за днем 06:33
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