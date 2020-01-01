НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Геркус назвал иск московского «Локомотива» к нему «позорищем»
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящее судебное заседание по иску ФК к нему. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В источнике
Подробнее о событии
alt

Илья Геркус: За иском «Локомотива» против меня стоят конкретно Кикнадзе и Мещеряков

Спорт день за днем 06:33
alt

Геркус назвал иск московского «Локомотива» к нему «позорищем»

ProstoProSport 05:14 
alt

Геркус: «„Локомотив“ не имеет отношения к позорищу, за иском ко мне стоят Кикнадзе и Мещеряков»

BetOn 05:14
реклама
Главное
Новости