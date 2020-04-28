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Геркус заявил, что «Локомотив» может сменить тренера до конца сезона
Газета.Ru
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что сербский специалист Марко Николич может стать главным тренером «железнодорожников» до конца текущего сезона.В источнике
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С чего всё начиналось
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РПЛ предложила клубам два варианта возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза (РФС) совместно с представителями клубов провели совещание, по итогам которого выработали сценарии завершения текущего сезона национального первенства, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ вчера в 08:32
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«Локомотив» может сменить тренера до конца сезона

Газета.Ru 13:20
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Геркус: «Есть информация, что „Локомотив“ доиграет чемпионат с Николичем»

Soccer.ru 11:34 
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Илья Геркус: «Есть информация, что „Локомотив“ доиграет чемпионат с Николичем»

Sportbox.RU 11:20
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