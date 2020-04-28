Геркус заявил, что «Локомотив» может сменить тренера до конца сезона
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что сербский специалист Марко Николич может стать главным тренером «железнодорожников» до конца текущего сезона.В источнике
С чего всё начиналось
Руководство Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза (РФС) совместно с представителями клубов провели совещание, по итогам которого выработали сценарии завершения текущего сезона национального первенства, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса.