Геркус заявил, что «Локомотив» может сменить тренера до конца сезона

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что сербский специалист Марко Николич может стать главным тренером «железнодорожников» до конца текущего сезона. В источнике