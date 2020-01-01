Геркус считает, что Николич не соответствует уровню «Локомотива»
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказал мнение о возможном назначении Марко Николича главным тренером команды.В источнике
С чего всё начиналось
Руководство Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза (РФС) совместно с представителями клубов провели совещание, по итогам которого выработали сценарии завершения текущего сезона национального первенства, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса.