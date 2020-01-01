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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Геркус назвал трёх лучших российских нападающих
Sports.ru
  • Sports.ru
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Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус назвал трех лучших российских форвардов.В источнике
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Геркус назвал форварда «Краснодара» Ари ограниченным игроком

Sport.ru 04:58
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Геркус назвал трех лучших российских нападающих

Матч ТВ 03:15
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Геркус назвал трех лучших российских нападающих

Sportbox.RU 03:15
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