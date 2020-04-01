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Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу
Sports.ru
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему он выписал премию экс спортивному директору московского клуба Эрику Штоффельсхаусу.В источнике
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Геркус: Штоффельхаус прописал в контракте премии за победу «Локомотива» в ЛЧ

Нева Спорт 05:28 
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Илья Геркус объяснил, за что заплатил 25 миллионов спортивному директору «Локомотива»

Спорт день за днем 05:24
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Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу

Чемпионат 01:30
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