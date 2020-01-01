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Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу
Футбол России
  • Футбол России
  • ODDS.ru
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему он выписал премию экс спортивному директору московского клуба Эрику Штоффельсхаусу.В источнике
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Геркус - об иске «Локо»: написан с ошибками, документы собраны хаотично

Футбол России 02:34
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Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу

Чемпионат 01:30
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