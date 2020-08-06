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Геркус объяснил решение Кокорина перейти в «Спартак»
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Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус объяснил решение нападающего Александра Кокорина перейти в столичный "Спартак".В источнике
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Геркус объяснил решение Кокорина перейти в «Спартак»

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