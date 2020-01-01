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Геркус оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»
Спорт-Экспресс
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу перспектив Алексея Миранчука в «Аталанте».В источнике
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Геркус оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»

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Геркус: Миранчук первый раз выпадает из зоны комфорта. Заиграет ли он в «Аталанте» — большой вопрос

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Илья Геркус: «В „Аталанте“ Миранчук выпадет из зоны комфорта»

Спорт-Экспресс 07:40
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