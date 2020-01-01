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Геркус прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»
Sports.ru
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус высказался о будущем полузащитника Алексея Миранчука, который может продолжить карьеру в Италии.В источнике
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Геркус: «Продать Миранчука за 80 миллионов евро не получилось, теперь нужно соглашаться на 14»

Евро-футбол.ру 10:08
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Геркус прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»

Metaratings 09:28
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Геркус: «14 млн за Миранчука? В прошлом сезоне просили 80. Ну что ж — поторговались»

BetOn 10:19
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