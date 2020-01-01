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Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными
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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.В источнике
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Илья Геркус: «Локомотив» пытается сгладить ситуацию с уходом Семина, но их слова кажутся неискренними

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Илья Геркус: Чувство от «220 постов» «Локомотива» очень неловкое, слова кажутся неискренними

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Геркус высказался о прощании «Локомотива» с Сёминым: «Все слова кажутся неискренними»

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