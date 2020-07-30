Александра Кокорина связали со «Спартаком»
Футболист может стать первым громким приобретением клуба в рамках летнего трансферного окна Первым заметным приобретением провалившего предыдущий футбольный сезон «Спартака» перед новым чемпионатом России может оказаться форвард Александр Кокорин.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.