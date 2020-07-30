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Александра Кокорина связали со «Спартаком»
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  • Телеканал 360°0:55
  • Моя Москва.онлайн0:38
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Футболист может стать первым громким приобретением клуба в рамках летнего трансферного окна Первым заметным приобретением провалившего предыдущий футбольный сезон «Спартака» перед новым чемпионатом России может оказаться форвард Александр Кокорин.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» 30 июля

По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.
Metaratings вчера в 12:40
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«СЭ»: Кокорин прилетел в Москву и вечером 30 июля подпишет контракт со «Спартаком»

Матч ТВ 07:57
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«СЭ»: Кокорин прилетел в Москву и вечером 30 июля подпишет контракт со «Спартаком»

Sportbox.RU 07:57
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У Кокорина состоялся неприятный разговор с владельцем «Сочи»

Советский спорт 08:58
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