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Геркус высмеял руководство «Локомотива» за оценку работы гендиректора
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Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на интервью председателя совета директоров команды Анатолия Мещерякова. Представитель "железнодорожников" в разговоре со СМИ заявил, что доволен работой генерального директора клуба Василия Кикнадзе.В источнике
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Илья Геркус
российский предприниматель
Довольны, значит. Да уж, работа видна всем! Видимо, в этом и заключалась работа — закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались.
Подробнее о событии
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Илья Геркус: «Работой Кикнадзе довольны? Видимо, она и заключалась в том, чтобы закончить благополучные времена»

Матч ТВ 05:44
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Геркус: работой Кикнадзе довольны? Да уж, работа видна всем!

Чемпионат 05:11
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Геркус - «Локомотиву»: видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена

Футбол России 05:04
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