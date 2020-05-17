Геркус высмеял руководство «Локомотива» за оценку работы гендиректора
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на интервью председателя совета директоров команды Анатолия Мещерякова. Представитель "железнодорожников" в разговоре со СМИ заявил, что доволен работой генерального директора клуба Василия Кикнадзе.В источнике Довольны, значит. Да уж, работа видна всем! Видимо, в этом и заключалась работа — закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались.