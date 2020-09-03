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Германия сыграет с Испанией в Лиге наций
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Начало матча в Штутгарте – 21:45 (мск). Сборные Германии и Испании сыграют в четверг в Штутгарте в первом туре группы 4 дивизиона A Лиги наций.В источнике
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