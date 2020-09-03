НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги нацийГермания - Испания: прогноз Воспитание Решаета 3 сентября 2020Германия – Испания: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций в ШтутгартеЛуис Энрике огласил цель сборной ИспанииЛига наций. Германия сыграла вничью с Испанией и другие результатыГлавноеДубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге нацийГермания сыграла вничью с Испанией в матче Лиги нацийКХЛ. Финский «Йокерит» не вылетел в Минск на игру с «Динамо»«Фрайбург» начал продавать футболки с фамилией игрока «Спартака» ТиляРФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»Газета.RuГермания сыграла вничью с Испанией в матче Лиги нацийLiveSport.ru17LiveSport.ruRT на русскомSoccernews.ruРБК спортSport24.ruua.Tribuna.comSports.ruМатч ТВСоветский спортODDS.ruФутбол РоссииMetaratingsFootball-fun.ruГазета.RuGermania.oneЕвро-футбол.руLiveResult.RuГермания сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1. За немцев точным ударом отметился Тимо Вернер.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Сборная Испании вырвала ничью у Германии на 95-й минуте, Украина оказалась сильнее ШвейцарииМатч ТВ 16:41Испания в добавленное время ушла от поражения в матче с Германией, Украина одолела ШвейцариюСпорт-Экспресс 16:39Германия упустила победу над Испанией в матче Лиги нацийСоветский спорт 16:39рекламаЕщё по темеСборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги нацийГермания - Испания: прогноз Воспитание Решаета 3 сентября 2020Германия – Испания: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций в ШтутгартеЛуис Энрике огласил цель сборной ИспанииЛига наций. Германия сыграла вничью с Испанией и другие результатыГлавноеДубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге нацийГермания сыграла вничью с Испанией в матче Лиги нацийКХЛ. Финский «Йокерит» не вылетел в Минск на игру с «Динамо»«Фрайбург» начал продавать футболки с фамилией игрока «Спартака» ТиляРФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»Новости