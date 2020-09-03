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Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций
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Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1. За немцев точным ударом отметился Тимо Вернер.В источнике
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Подробнее о событии
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Сборная Испании вырвала ничью у Германии на 95-й минуте, Украина оказалась сильнее Швейцарии

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