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Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций
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Германия сыграла вничью с Испанией в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1. За немцев точным ударом отметился Тимо Вернер.В источнике
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