«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

Состоялся первый матч 27-го тура чемпионата Германии по футболу. «Герта» принимала другую столичную команду — «Унион». Хозяева одержали победу со счетом 4:0, забив все мячи после перерыва.