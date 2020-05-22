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«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
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Состоялся первый матч 27-го тура чемпионата Германии по футболу. «Герта» принимала другую столичную команду — «Унион». Хозяева одержали победу со счетом 4:0, забив все мячи после перерыва.В источнике
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«Герта» одержала вторую разгромную победу подряд

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«Герта» забила 4 безответных мяча в берлинском дерби

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